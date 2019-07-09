У Запорізькій області внаслідок зіткнення маршрутного таксі та легковика постраждали 12 людей, серед них четверо дітей.
У Запорізькій області біля смт Степногірськ на трасі Харків-Сімферополь внаслідок ДТП постраждали 12 людей, четверо з них – діти.
Аварія сталася внаслідок зіткнення маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz та легкового автомобіля Ford Sierra.
Водій легковика виїхав на зустрічну смугу.
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У маршрутці на момент аварії перебували 18 пасажирів. 12 постраждалих, серед яких водій легковика та четверо дітей, були госпіталізовані.
Після надання медичної допомоги всіх відпустили з лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Раніше Факти ICTV писали про ДТП у Харкові, внаслідок якої загинули двоє людей.