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Факти / Надзвичайні події

У Запорізькій області зіткнулися маршрутка і легковик – 12 постраждалих

У Запорізькій області внаслідок зіткнення маршрутного таксі та легковика постраждали 12 людей, серед них четверо дітей.

У Запорізькій області зіткнулися маршрутка і легковик – 12 постраждалих

У Запорізькій області біля смт Степногірськ на трасі Харків-Сімферополь внаслідок ДТП постраждали 12 людей, четверо з них – діти.

Аварія сталася внаслідок зіткнення маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz та легкового автомобіля Ford Sierra.

Водій легковика виїхав на зустрічну смугу.

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У Запорізькій області зіткнулися маршрутка і легковик – 12 постраждалих / 4 фотографии

У маршрутці на момент аварії перебували 18 пасажирів. 12 постраждалих, серед яких водій легковика та четверо дітей, були госпіталізовані.

Після надання медичної допомоги всіх відпустили з лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Раніше Факти ICTV писали про ДТП у Харкові, внаслідок якої загинули двоє людей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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