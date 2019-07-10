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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина в центрі Сум: двоє поранених

У центрі Сум невідомий влаштував стрілянину, поранивши двох людей.

Стрілянина в центрі Сум: двоє поранених

Двоє людей отримали поранення через стрілянину на провулку Терезова в Сумах.

Серед постраждалих – 15-річна дівчинка.

У поліції повідомили, що інформація про подію надійшла близько 13.30 від медиків.

Читайте: Хотів розважитися: на Київщині підліток прострелив брату ногу

Постраждалих госпіталізували.

У поліції кваліфікували подію за ч. 2 ст. 115 КК України – Замах на вбивство.

Правоохоронці продовжують пошуки чоловіка, який стріляв.

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Стрілянина в центрі Сум: двоє поранених / 2 фотографии

До речі, 5 липня близько 13.00 у Києві на Бессарабській площі сталася стрілянина.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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