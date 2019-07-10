У центрі Сум невідомий влаштував стрілянину, поранивши двох людей.
Двоє людей отримали поранення через стрілянину на провулку Терезова в Сумах.
Серед постраждалих – 15-річна дівчинка.
У поліції повідомили, що інформація про подію надійшла близько 13.30 від медиків.
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Постраждалих госпіталізували.
У поліції кваліфікували подію за ч. 2 ст. 115 КК України – Замах на вбивство.
Правоохоронці продовжують пошуки чоловіка, який стріляв.
Стрілянина в центрі Сум: двоє поранених / 2 фотографии
До речі, 5 липня близько 13.00 у Києві на Бессарабській площі сталася стрілянина.
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