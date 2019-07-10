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Факти / Надзвичайні події

У Британії жінка впала на залізну еко-соломинку і померла

У Великій Британії жінка знепритомніла і впала оком на еко-соломинку з заліза.

У Британії жінка впала на залізну еко-соломинку і померла

У Великій Британії жінка померла, впавши оком на еко-соломинку з заліза і отримавши травму мозку.

Олена Струтерс-Гарднер знепритомніла у себе вдома у Бродстоні, коли несла склянку, з якої стирчала 25-сантиметрова соломинка.

Жінку знайшли ще живою, але наступного дня вона померла у лікарні.

Як розповіли її близькі, Олена часто непритомніла через серйозне падіння з коня у 21-річному віці.

Читайте: На українському острові Джарилгач туриста вкусила гадюка. Він у реанімації

Нагадаємо, у Бразилії чоловік-модель помер після того, як йому стало зле на подіумі.

Джерело: Unilad

Фото: Dreamstime

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