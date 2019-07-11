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Факти / Надзвичайні події

Попросив перепаркувати авто: у Рівному чоловіку перерізали горло

У Рівному 29-річному чоловіку завдали кілька ударів ножем через прохання перепаркувати автомобіль.

Попросив перепаркувати авто: у Рівному чоловіку перерізали горло

У Рівному 29-річний Артем хотів проїхати до свого під’їзду, але дорогу перегородив автомобіль. Водій з товаришами були поруч, але перепаркувати машину навідріз відмовилися.

– Вони з посмішкою, нецензурними словами: У нас тут справи ще, почекаєш, нам нема куди спішити, – розповідає постраждалий.

Раптово незнайомець схопився за ніж та кинувся до Артема.

– Перший удар був по голові. Коли я відскочив, другий удар був уздовж обличчя. Далі по шиї, руці та далі я вже не відчував куди він мене б’є, – додав постраждалий.

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Дівчина, яка стала свідком, розповіла, що товариші нападника поводили себе неадекватно.

– Ми почали з сестрою відтягувати. Коли вже відтягнули, Артем підняв голову, , ми просто побачили як цвиркає кров. Хлопці були абсолютно неадекватні, бо яка адекватна людина буде сміятися, що ріжуть людину і вона стікає кров’ю, – зазначила подруга постраждалого Катерина Малиновська.

Друзі Артема викликали швидку і поліцію, а нападник кинув ніж, сів в авто та поїхав геть.

Нападник перерізав горло хлопцю та наніс ще кілька ударів ножем.

– До сонної артерії було, дійсно, зовсім недалеко. Мова – про кілька міліметрів. Якби була пошкоджена сонна артерія, його навіть не встигли б довести сюди, до приймального відділення, – розповів лікар-травматолог Рівненської центральної лікарні Роман Коваль.

Правоохоронці спочатку відкрили кримінальне провадження за статтею про легкі тілесні ушкодження. Проте після втручання журналістів, справу перекваліфікували на ч.4. ст. 296 (Хуліганство) КК України, а це до 7 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Кривому Розі Дніпропетровської області через зауваження стався конфлікт з різаниною.

Джерело: Надзвичайні новини

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