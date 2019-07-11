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Скаржився на біль у ногах: народний артист викинувся з вікна у Києві

Народний артист України викинувся з вікна п’ятого поверху київської багатоповерхівки.

Скаржився на біль у ногах: народний артист викинувся з вікна у Києві

З п’ятого поверху багатоповерхівки на Осокорках у Києві викинувся пенсіонер. Пізніше стало відомо, що чоловік був народним артистом Україна і вокалістом ансамблю пісні і танцю ЗСУ.

Чоловік вирішив звести рахунки з життям близько 5.00, але свідків все одно виявилося багато.

Про те, що трагедія була самогубством говорить знайдена передсмертна записка в кишені загиблого. У ній він просить нікого не звинувачувати у своїй смерті.

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Також він написав контактний номер телефону свого сина.

Сусіди розповіли, що пенсіонер був неконфліктним і часто сидів на лавочці на дитячому майданчику біля будинку. Однак останнім часом часто скаржився на сильний біль в ногах.

Нагадаємо, у Тернопільській області вітчим знайшов повішеним свого 12-річного пасинка.

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