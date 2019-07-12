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“Торнадо” налякав відпочивальників на пляжі в Одесі

На пляжі в Одесі в мікрорайоні Лузанівка пронісся торнадо, що утворився з піску на березі.

"Торнадо" налякав відпочивальників на пляжі в Одесі

Торнадо в Лузанівці ламав парасольки і зносив у море водні атракціони.

На щастя, ніхто з відпочивальників на одеському пляжі не постраждав.

Цей пиловий вихор чи смерч, як його називають очевидці у соцмережах, тривав близько хвилини.

Покрутившись на піску він пішов у море.

Читайте: Земля нагрівається. 2019 рік стане найспекотнішим

Нещодавно у Житомирської області випав град і утворилося торнадо.

Джерело: 048.ua

Фото: 048.ua

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