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Факти / Надзвичайні події

У Донецькій області бойовики обстріляли приватний будинок – загинув чоловік

У Донецькій області бойовики поцілили у подвір’я приватного будинку. Внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік.

У Донецькій області бойовики обстріляли приватний будинок – загинув чоловік

У населеному пункті Чермалик у Донецькій області внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення чоловік 1970 року народження.

– Ворожий снаряд впав просто у подвір’я приватного будинку. Військові медики однієї з частин Об’єднаних сил надали постраждалому медичну допомогу та провели евакуацію пораненого цивільного громадянина, – розповіли у штабі ООС.

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Постраждалого госпіталізували санітарним транспортом. Невдовзі, від отриманих травм чоловік помер.

Раніше Факти ICTV писали, що на Донеччині біля селища Гранітне бойовики поцілили у вантажний автомобіль ЗСУ. Внаслідок обстрілу загинув український військовий.

Джерело: Штаб ООС

Фото: УНІАН

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