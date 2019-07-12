У Малі на міні підірвався автомобіль ООН з миротворцями, у результаті чого поранення отримали десять осіб.

Під час операції поблизу міста Кидал на півночі Малі на міні підірвався автомобіль з миротворцями ООН. У результаті наїзду на вибуховий пристрій поранення отримали десять осіб, у тому числі четверо – важкі. Зараз їм надають медичну допомогу.

Про це заявив прес-секретар ООН Фархан Нак.

– Місія проводить розслідування інциденту і продовжує стежити за розвитком подій, – зазначив він.

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За словами прес-секретаря ООН, внутрішнє збройне протистояння у Малі створило безпрецедентно складну гуманітарну ситуацію. Це призвело до загибелі 600 осіб протягом першої половини 2019 року.

До речі, Радбез ООН провів екстрене засідання після інциденту в Оманській затоці.

Джерело: Сіньхуа