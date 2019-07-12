PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Росії авто з дітьми впало в річку – десять загиблих

У Росії автомобіль звалився в річку. Внаслідок цього загинули десять людей.

У Росії авто з дітьми впало в річку – десять загиблих

У Росії в республіці Тива десять людей загинули внаслідок перекидання автомобіля в річку Шуй.

– На місці події з ознаками утоплення виявлені тіла 10 загиблих, з яких шестеро неповнолітніх, – розповіли в місцевому МВС.

Читайте: За кермом була дитина. У ДТП під Миколаєвом загинув 10-річний хлопчик

Правоохоронці уточнили, що жертв може бути більше, бо невідомо, скільки людей було в автомобілі. Слідчі дії тривають.

Раніше Факти ICTV писали, що в Івано-Франківській області внаслідок лобового зіткнення двох легковиків загинули двоє дітей.

Джерело: МВС РФ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля – МЗС України
Пожежа на Північній ТЕЦ у Москві – 11 постраждалих
Двоє дітей загинули в ДТП в Івано-Франківській області
Що відомо про Анастасію Ковальову, яку підпалив наречений
Померла Анастасія Ковальова, яку у Запоріжжі підпалив наречений
Попросив перепаркувати авто: у Рівному чоловіку перерізали горло
Пєсков: Кремль не веде переговори про звільнення українських моряків
У Росії 80-річну бабусю підозрюють у серійних вбивствах
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка