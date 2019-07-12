У Росії автомобіль звалився в річку. Внаслідок цього загинули десять людей.
У Росії в республіці Тива десять людей загинули внаслідок перекидання автомобіля в річку Шуй.
– На місці події з ознаками утоплення виявлені тіла 10 загиблих, з яких шестеро неповнолітніх, – розповіли в місцевому МВС.
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Правоохоронці уточнили, що жертв може бути більше, бо невідомо, скільки людей було в автомобілі. Слідчі дії тривають.
Раніше Факти ICTV писали, що в Івано-Франківській області внаслідок лобового зіткнення двох легковиків загинули двоє дітей.
Джерело: МВС РФ
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