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Факти / Надзвичайні події

У Жулянах відкладають рейси. Пасажирів перевозять в аеропорт Бориспіль

У столичному аеропорту Жуляни затримуються рейси, а деякі переносяться в аеропорт Бориспіль.

У Жулянах відкладають рейси. Пасажирів перевозять в аеропорт Бориспіль

В аеропорту Жуляни затримують рейси через надзвичайну подію з літаком, що сталася 12 липня.

Станом на 12.00, рейси до Варшави та Нюрнберга затримуються на три години, до Неаполя – на годину.

Також затримуються рейси до Одеси, Львова, Франкфурта, Риги та Відня.

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Пасажирам деяких рейсів надали трансфер в аеропорт Бориспіль, який прийме їх літаки.

Незручності пов’язані з вчорашньою подією. Пасажирський літак авіакомпанії Белавіа рейсом Київ-Мінськ несподівано при приземленні викотився за межі злітно-посадкової смуги.

Літак отримав незначні пошкодження, але на злітній смузі були пом’яті ліхтарі.

Пасажирам повідомили, що аеропорт відновить роботу до 15.00.

Нагадаємо, 10 червня пасажири рейсу PQ 7001 Київ – Хургада не могли вилетіти з аеропорту Бориспіль більше 12 годин.

Джерело: Факти ICTV

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