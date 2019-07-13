У столичному аеропорту Жуляни затримуються рейси, а деякі переносяться в аеропорт Бориспіль.
В аеропорту Жуляни затримують рейси через надзвичайну подію з літаком, що сталася 12 липня.
Станом на 12.00, рейси до Варшави та Нюрнберга затримуються на три години, до Неаполя – на годину.
Також затримуються рейси до Одеси, Львова, Франкфурта, Риги та Відня.
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Пасажирам деяких рейсів надали трансфер в аеропорт Бориспіль, який прийме їх літаки.
Незручності пов’язані з вчорашньою подією. Пасажирський літак авіакомпанії Белавіа рейсом Київ-Мінськ несподівано при приземленні викотився за межі злітно-посадкової смуги.
Літак отримав незначні пошкодження, але на злітній смузі були пом’яті ліхтарі.
Пасажирам повідомили, що аеропорт відновить роботу до 15.00.
Нагадаємо, 10 червня пасажири рейсу PQ 7001 Київ – Хургада не могли вилетіти з аеропорту Бориспіль більше 12 годин.
Джерело: Факти ICTV