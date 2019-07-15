Троє людей загинули і ще 17 постраждали у результаті ДТП на Житомирській трасі під Києвом.

Вранці 15 липня під Києвом сталася смертельна ДТП за участю маршрутки і легкового авто.

Мікроавтобус Volkswagen LT і Ford Mondeo рухалися у попутному напрямку і зіткнулися на 34 км Житомирської траси. У результаті аварії на місці загинули двоє людей із легковика. Ще одна людина померла дорогою до лікарні.

17 пасажирів маршрутного таксі, яке після зіткнення також знесло відбійник, відправили до лікарні з різними травмами.









ДТП з маршруткою під Києвом: є загиблі, 17 постраждалих / 2 фотографии

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Причину ДТП повинні з’ясувати правоохоронці, які разом із рятувальниками ДСНС і медиками швидкої допомоги, прибули на місце події.

Як повідомлялося, автомобіль держохорони потрапив у ДТП під Запоріжжям, коли особовий склад повертався з відрядження.