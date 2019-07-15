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У Польщі напали на будинок українських робітників

У Варшаві через антинаціональні погляди напали на будинок українських робітників.

У Польщі напали на будинок українських робітників

У будинок українських робітників, які будують метро у Варшаві, кинули пляшку із запальною сумішшю, а також розмалювали стіни під’їзду антиукраїнськими гаслами.

У результаті цього інциденту ніхто не постраждав.

Зараз поліцейські з’ясовують деталі події і збирають всі докази у цій справі.

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Після цього українські працівники у відкритому листі написали, що вони дотримуються польських законів, у Польщі працюють легально, сплачують податки і хочуть до себе належного ставлення.

До речі, кількість трудових мігрантів з України в Польщі збільшилася в п’ять разів з початку 2014 року.

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