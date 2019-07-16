У курортній Кирилівці в Запорізькій області люди застрягли на 25-метровій висоті на атракціоні.
У Кирилівці в Запорізькій області на найвищій каруселі в Україні люди застрягли на півгодини.
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У цей час дув дуже сильний вітер. Крім того, на 25-метровій висоті застрягли багато дітей. У ДСНС зазначили, що у них немає такої вишки. У підсумку людей все таки спустили на землю.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві велосипедист збив 5-річну дитину, у неї у результаті наїзду вибито декілька зубів, подрібнена щелепа та травмована нога.
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