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Факти / Надзвичайні події

У Кирилівці туристи застрягли на верхівці 25-метрової каруселі

У курортній Кирилівці в Запорізькій області люди застрягли на 25-метровій висоті на атракціоні.

У Кирилівці туристи застрягли на верхівці 25-метрової каруселі

У Кирилівці в Запорізькій області на найвищій каруселі в Україні люди застрягли на півгодини.

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У цей час дув дуже сильний вітер. Крім того, на 25-метровій висоті застрягли багато дітей. У ДСНС зазначили, що у них немає такої вишки. У підсумку людей все таки спустили на землю.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві велосипедист збив 5-річну дитину, у неї у результаті наїзду вибито декілька зубів, подрібнена щелепа та травмована нога.

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