У Рівненській області двох дітей на кар’єрі засипало піском.

Поблизу села Ясногірка Рівненської області на території піщаного кар’єру стався зсув піску, внаслідок чого було засипано двох дітей.

До слова, глибина кар’єру близько 5 м.

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Одну дитину дістали місцеві жителі та направили до лікарні.

Пізніше було знайдено тіло другого хлопчика 2008 року народження без ознак життя.





















На Рівненщині дітей засипало піском у кар’єрі – є загиблий / 5 фотографий

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