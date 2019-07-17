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Факти / Надзвичайні події

На Рівненщині дітей засипало піском у кар’єрі – є загиблий

У Рівненській області двох дітей на кар’єрі засипало піском.

На Рівненщині дітей засипало піском у кар’єрі – є загиблий

Поблизу села Ясногірка Рівненської області на території піщаного кар’єру стався зсув піску, внаслідок чого було засипано двох дітей.

До слова, глибина кар’єру близько 5 м.

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Одну дитину дістали місцеві жителі та направили до лікарні.

Пізніше було знайдено тіло другого хлопчика 2008 року народження без ознак життя.

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На Рівненщині дітей засипало піском у кар’єрі – є загиблий / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві велосипедист збив 5-річну дитину, у неї у результаті наїзду вибито декілька зубів, подрібнена щелепа та травмована нога.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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