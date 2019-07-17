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Факти / Надзвичайні події

У США біла акула протягнула човен з рибалками три кілометри

У США рибалки зловили білу акулу, яка потім протягнула їх човен близько трьох кілометрів.

У США біла акула протягнула човен з рибалками три кілометри

У США рибалки вирушили до острова Алькатрас, щоб зловити кілька невеликих акул.

Коли один з чоловіків уже почав витягувати здобич, то він подумав, що це може бути семизяброва акула широконоса.

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Рибалки підняли якір, щоб улов зміг прокотити човен затокою і спливти на поверхню. Риба тягнула їх три кілометри. Тільки потім вони зрозуміли, що упіймали білу акулу.

– Усі були шоковані побаченим, – розповів рибалка.

Врешті рибалки відпустили хижака.

Раніше Факти ICTV писали, що біля узбережжя острова Гамільтон в Уїтсанді (Австралія) акула на мілководді атакувала двох жінок.

Джерело: ABC News

Фото: Dreamstime

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