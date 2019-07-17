У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому з’явився третій підозрюваний.

Під час розслідування за фактом вбивства 5-річного Кирила Тлявова в місті Переяслав-Хмельницький Київської області правоохоронці встановили третього підозрюваного.

– Станом на сьогодні у кримінальному провадженні троє підозрюваних. Щойно повідомлений про підозру один з учасників, який також використовував зброю, – зазначив директор ДБР Роман Труба.

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Він додав, що підозрюваний повнолітній, не працює в правоохоронних органах, перебував на місці злочину і використовував зброю.

Чоловіку повідомили про підозру, зараз готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.

– Саме відсутність знаряддя злочину в цей час не дає можливості встановити, чий постріл був смертельним, – додав Труба.

Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річна дитина отримала кульове поранення у голову. Декілька днів лікарі боролися за її життя, однак хлопчик помер, так і не прийшовши до тями.

У вбивстві також підозрюються двоє патрульних Іван Приходько та Володимир Петровець.