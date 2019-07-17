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Загинув чоловік з дітьми. На Миколаївщині автобус зіткнувся з авто

У Миколаївській області сталося лобове зіткнення Citroen Berlingo і пасажирського автобуса Neoplan ВХ.

ДТП

У результаті лобового зіткнення автомобіля Citroen Berlingo і пасажирського автобуса Neoplan ВХ поблизу села Лукашівка загинув чоловік і його 12-річний син та 7-річна дочка.

Також у ДТП постраждала жінка, яка знаходилася в автомобілі Citroen. Її у важкому стані доставили в реанімаційне відділення Первомайської лікарні.

Двоє водіїв і 30 пасажирів автобуса не постраждали у ДТП.

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Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Загинув чоловік з дітьми. На Миколаївщині автобус зіткнувся з авто / 2 фотографии

До слова, на Житомирській трасі під Києвом сталася ДТП, у результаті якої загинули три особи.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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