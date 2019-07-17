У Києві о другій ночі багатотонна вантажівка Volvo знесла огорожу і впала з моста. На щастя, ніхто не постраждав.

Вночі 17 липня у Голосіївському районі Києва водій вантажівки Volvo з невстановлених причин не впорався з керуванням. Фуру почало заносити вправо, вона вилетіла з моста і перекинулася набік. З бака почало виливатися пальне.

При цьому вантажівка знесла два стовпи і відбійник та пошкодила лінії електропередач – вони впали на зустрічну фуру. Водій автомобіля Toyota не встиг зреагувати і наїхав на пошкоджені стовпи.

У результаті ДТП ніхто не постраждав.

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Можливо, причиною ДТП стало те, що водій заснув.

Деталі встановлює поліція.













Знесла два стовпи і відбійник: у Києві фура злетіла з моста / 3 фотографии

До речі, троє людей загинули і ще 17 постраждали у результаті ДТП на Житомирській трасі під Києвом.