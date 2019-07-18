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Факти / Надзвичайні події

Під Одесою зіткнулися фура і легковик – четверо загиблих

На трасі Одеса-Рені внаслідок ДТП загинуло четверо людей, серед них – дитина.

Під Одесою зіткнулися фура і легковик

Неподалік від села Удобне Одеської області вранці 18 липня зіткнулися вантажівка МАН та автомобіль Volkswagen.

На місці ДТП загинули водій та троє пасажирів легковика, серед них і малолітня дитина.

Читайте: ДТП з маршруткою під Києвом: є загиблі, 17 постраждалих

Патрульна поліція встановлює обставини трагедії та особи загиблих.

Вирішується питання щодо відкриття провадження за ст. 286 ККУ – Порушення правил дорожнього руху.

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Під Одесою зіткнулися фура і легковик – четверо загиблих / 2 фотографии

Нагадаємо, 14 липня мікроавтобус держохорони України потрапив у ДТП.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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