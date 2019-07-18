На трасі Одеса-Рені внаслідок ДТП загинуло четверо людей, серед них – дитина.
Неподалік від села Удобне Одеської області вранці 18 липня зіткнулися вантажівка МАН та автомобіль Volkswagen.
На місці ДТП загинули водій та троє пасажирів легковика, серед них і малолітня дитина.
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Патрульна поліція встановлює обставини трагедії та особи загиблих.
Вирішується питання щодо відкриття провадження за ст. 286 ККУ – Порушення правил дорожнього руху.
Під Одесою зіткнулися фура і легковик – четверо загиблих / 2 фотографии
Нагадаємо, 14 липня мікроавтобус держохорони України потрапив у ДТП.
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