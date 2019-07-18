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Факти / Надзвичайні події

У Києві на Лісовій загорілася маршрутка, утворився затор

У районі станції метро Лісова в Києві на ходу загорілася маршрутка. Утворився кілометровий затор.

У Києві на Лісовій загорілася маршрутка

На Броварському проспекті, біля станції метро Лісова, близько 8.40, сталася пожежа – загорівся маршрутний автобус Богдан.

Поруч була поліція, місце пожежі огородили і почали гасити. Обійшлося без постраждалих.

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Водій маршрутки Київ-Бровари розповів, що після висадки пасажирів на Лісовій він їхав на розворот, у цей момент помітив дим у задній частині автобуса. Пожежу вдалося швидко ліквідувати.

Проте салон вигорів повністю.

Причини загоряння встановлюються.

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У Києві на Лісовій загорілася маршрутка, утворився затор / 3 фотографии

Нещодавно у Дніпрі теж на ходу загорілася маршрутка № 152 на проспекті Героїв.

Відео: Киев Оперативный

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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