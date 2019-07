11.23. Кількість жертв пожежі у студії з виробництва аніме у Кіото збільшилася до 23.

9.55. У японському Кіото 41-річний чоловік підпалив студію з виробництва аніме, розливши всередині приміщення бензин або гас. У результаті пожежі загинулр багато людей, 38 осіб були госпіталізовані.

Всього у будівлі у момент загоряння знаходилося близько 70 осіб. Про долю деяких з них досі нічого не відомо.

Поліція затримала зловмисника.

[Breaking] As many as 10 people are feared dead following a suspected arson attack at the No. 1 Studio building of Kyoto Animation on Thursday morning https://t.co/Da1jv2HdMR pic.twitter.com/YsnEL2WHl7

— MyAnimeList (@myanimelist) July 18, 2019