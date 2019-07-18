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Факти / Надзвичайні події

В Японії чоловік влаштував пожежу у студії аніме – багато загиблих

В Японії у результаті підпала студії аніме KyoAni загинуло 23 осіб.

В Японії чоловік влаштував пожежу у студії аніме – багато загиблих

11.23. Кількість жертв пожежі у студії з виробництва аніме у Кіото збільшилася до 23.

9.55. У японському Кіото 41-річний чоловік підпалив студію з виробництва аніме, розливши всередині приміщення бензин або гас. У результаті пожежі загинулр багато людей, 38 осіб були госпіталізовані.

Всього у будівлі у момент загоряння знаходилося близько 70 осіб. Про долю деяких з них досі нічого не відомо.

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Поліція затримала зловмисника.

До речі, внаслідок пожежі в індійській школі загинули 19 учнів.

Джерело: ВВС

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