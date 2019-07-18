В Японії у результаті підпала студії аніме KyoAni загинуло 23 осіб.
11.23. Кількість жертв пожежі у студії з виробництва аніме у Кіото збільшилася до 23.
9.55. У японському Кіото 41-річний чоловік підпалив студію з виробництва аніме, розливши всередині приміщення бензин або гас. У результаті пожежі загинулр багато людей, 38 осіб були госпіталізовані.
Всього у будівлі у момент загоряння знаходилося близько 70 осіб. Про долю деяких з них досі нічого не відомо.
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Поліція затримала зловмисника.
kyoto animation studio was on fire pic.twitter.com/Juj2sXa9O3
— ً (@hadixd) July 18, 2019
[Breaking] As many as 10 people are feared dead following a suspected arson attack at the No. 1 Studio building of Kyoto Animation on Thursday morning https://t.co/Da1jv2HdMR pic.twitter.com/YsnEL2WHl7
— MyAnimeList (@myanimelist) July 18, 2019
До речі, внаслідок пожежі в індійській школі загинули 19 учнів.