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Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд арештував третього підозрюваного

У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому суд заарештував третього підозрюваного.

Наручники

Суд за клопотанням прокуратури Київської області заарештував на 60 діб третього підозрюваного у справі щодо вбивства 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

Також 18 липня оголошено підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї) 16-річному хлопцю, який також стріляв у місцевості, де вбито 5-річного Кирила Тлявова.

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Раніше поліція повідомила, що 31 травня у Переяслав-Хмельницькому на місці злочину під час хуліганської стрільби перебувало четверо осіб – двоє працівників поліції, яким раніше повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід, та двоє цивільних осіб, зокрема неповнолітній.

Усі вони були вдома у одного з підозрюваних, де стріляли з вогнепальної зброї по мішенях. Внаслідок одного із пострілів дитина отримала смертельне поранення.

Джерело: Прокуратура Київської області

Фото: Dreamstime

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