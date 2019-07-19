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Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Kyoto Animation: зловмисник розповів про причину підпалу

Чоловік, який вчинив підпал на студії аніме Kyoto Animation заявив, що скоїв злочин, оскільки у нього вкрали ідею твору.

Пожежа у Kyoto Animation

Чоловік, через якого почалася пожежа на студії аніме Kyoto Animation в Кіото (Японія), розповів про причину свого вчинку.

За його словами, він вчинив підпал, оскільки студія вкрала у нього ідею твору, тим самим порушивши авторські права.

Наразі невідомо, про який саме твір говорив зловмисник.

Читайте: У ДТП під Варшавою загинув українець

Правоохоронні органи Японії продовжують з’ясовувати всі обставини події.

Нагадаємо, 18 липня в Японії підпалили студію аніме Kyoto Animation, у результаті чого загинули понад 20 осіб.

Джерело: Kyodo News

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