Підозрюваний у підпал японської аніме-студії Kyoto Animation мав судимість і був увʼязнений за крадіжку грошей у магазині.

Очевидці пожежі в анімаційній студії Kyoto Animation Co стверджують, що бачили підозрюваного у підпалі студії за кілька днів до інциденту.

Одна жінка повідомила, що побачила чоловіка, який нагадує підозрюваного Сіндзі Аобу неподалік будівлі KyoAni. Вона запевняє, що бачила як чоловік ніс дві коробки, в яких, ймовірно, були бензинові банки.

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Ще двоє студентів розповіли, що ввечері напередодні пожежі побачили чоловіка, одягненого так само, як і підозрюваний. Один з них сказав, що чоловік лежав на лавці на відстані 500 м від офісу.

Підозрюваний мав судимість і раніше був ув’язнений за крадіжку грошей у магазині.

Нагадаємо, 18 липня в Японії підпалили студію аніме Kyoto Animation.