PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Підпал студії Kyoto Animation: підозрюваний мав судимість

Підозрюваний у підпал японської аніме-студії Kyoto Animation мав судимість і був увʼязнений за крадіжку грошей у магазині.

Пожежа у Kyoto Animation

Очевидці пожежі в анімаційній студії Kyoto Animation Co стверджують, що бачили підозрюваного у підпалі студії за кілька днів до інциденту.

Одна жінка повідомила, що побачила чоловіка, який нагадує підозрюваного Сіндзі Аобу неподалік будівлі KyoAni. Вона запевняє, що бачила як чоловік ніс дві коробки, в яких, ймовірно, були бензинові банки.

Читайте: Пожежа в Kyoto Animation: зловмисник розповів про причину підпалу

Ще двоє студентів розповіли, що ввечері напередодні пожежі побачили чоловіка, одягненого так само, як і підозрюваний. Один з них сказав, що чоловік лежав на лавці на відстані 500 м від офісу.

Підозрюваний мав судимість і раніше був ув’язнений за крадіжку грошей у магазині.

Нагадаємо, 18 липня в Японії підпалили студію аніме Kyoto Animation.

Джерело: ВВС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пожежа в Kyoto Animation: зловмисник розповів про причину підпалу
У Києві на Лісовій загорілася маршрутка, утворився затор
В Японії чоловік влаштував пожежу у студії Kyoto Animation – багато загиблих
У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами
Пожежа на Північній ТЕЦ у Москві – 11 постраждалих
Пожежа на шахті у Дніпропетровській області – постраждали шестеро гірників
Аварія на субмарині Лошарик: чому Кремль приховує деталі трагедії
Під Станицею Луганською горить замінований ліс, поранена людина
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка