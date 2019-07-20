Водій маршрутного таксі Київ – Житомир повідомив у поліцію про обстріл його автобусу після конфлікту на дорозі.

У суботу, близько 10.00, водій маршрутки Київ – Житомир повідомив у поліцію про обстріл його автобуса з автомобіля Opel Vivaro.

За словами водіїв, стрілянина сталася після дорожнього конфлікту на тлі першочерговості проїзду біля станції метро Академмістечко.

Для затримання автомобіля, з якого могли стріляти по маршрутці, правоохоронці ввели оперативний план. Незабаром правоохоронці зупинили потрібну машину і поспілкувалися з водієм і пасажиром.

Водночас, водій маршрутного таксі від написання заяви відмовився і не надав інформацію, чи є у його транспортного засобу будь-які пошкодження внаслідок пострілу, пізніше він виїхав з місця події.

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Правоохоронці проводять перевірку, за результатами якої ухвалять відповідне процесуальне рішення.

Нагадаємо, у районі станції метро Лісова в Києві на ходу загорілася маршрутка.