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Сильна пожежа сталася на українському траулері Іван Голубець

Через пожежу на українському траулері Іван Голубець не можуть знайти одну людину.

Сильна пожежа сталася на українському траулері Іван Голубець

Сильна пожежа спалахнула на українському траулері Іван Голубець, який знаходиться у водах Західної Африки.

Через події на кораблі не можуть знайти одну людину – моториста.

Наскільки серйозні пошкодження отримав траулер у результаті пожежі, поки не відомо.

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Сильна пожежа сталася на українському траулері Іван Голубець / 4 фотографии

ЗМІ пишуть, що востаннє система AIS зафіксувала місцезнаходження судна, яке зараз ходить під грузинським прапором, біля порту Нуадібу, що на північному заході Мавританії. Це було десять днів тому.

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Після цього траулер з невідомої причини відключив передавальний пристрій і зник з електронних карт.

Нагадаємо, біля берегів Туреччини затонуло судно, на борту якого перебували 40 мігрантів.

Фото: Думская

Джерело: Думская

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