Через пожежу на українському траулері Іван Голубець не можуть знайти одну людину.
Сильна пожежа спалахнула на українському траулері Іван Голубець, який знаходиться у водах Західної Африки.
Через події на кораблі не можуть знайти одну людину – моториста.
Наскільки серйозні пошкодження отримав траулер у результаті пожежі, поки не відомо.
Сильна пожежа сталася на українському траулері Іван Голубець / 4 фотографии
ЗМІ пишуть, що востаннє система AIS зафіксувала місцезнаходження судна, яке зараз ходить під грузинським прапором, біля порту Нуадібу, що на північному заході Мавританії. Це було десять днів тому.
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Після цього траулер з невідомої причини відключив передавальний пристрій і зник з електронних карт.
Нагадаємо, біля берегів Туреччини затонуло судно, на борту якого перебували 40 мігрантів.
Фото: Думская
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