Через пожежу на українському траулері Іван Голубець не можуть знайти одну людину.

Сильна пожежа спалахнула на українському траулері Іван Голубець, який знаходиться у водах Західної Африки.

Через події на кораблі не можуть знайти одну людину – моториста.

Наскільки серйозні пошкодження отримав траулер у результаті пожежі, поки не відомо.

















Сильна пожежа сталася на українському траулері Іван Голубець / 4 фотографии

ЗМІ пишуть, що востаннє система AIS зафіксувала місцезнаходження судна, яке зараз ходить під грузинським прапором, біля порту Нуадібу, що на північному заході Мавританії. Це було десять днів тому.

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Після цього траулер з невідомої причини відключив передавальний пристрій і зник з електронних карт.

Нагадаємо, біля берегів Туреччини затонуло судно, на борту якого перебували 40 мігрантів.

Фото: Думская