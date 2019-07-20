На Харківщині двоє поліцейських потрапили на службовому авто у ДТП. Правоохоронці перебувають у важкому стані.

В Ізюмі на Харківщині сталося лобове зіткнення поліцейської машини і Ford, у результаті якого постраждали шестеро людей.

Попередньо, екіпаж у складі двох співробітників поліції їхав на виклик в авто з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому по автодорозі Київ-Харків-Довжанський рухався транспортний засіб Ford, який не пропустив поліцейський автомобіль.









Їхали на виклик: в Ізюмі розбилося авто з поліцейськими / 2 фотографии

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У результаті ДТП двоє співробітників поліції у важкому стані були госпіталізовані до Ізюмської центральної міської лікарні. Водія та трьох пасажирів автомобіля Ford також доставили до медзакладу. Після надання першої медичної допомоги їх відпустили додому.

Нагадаємо, в аварії за участю поліцейського на Херсонщині загинули троє людей, серед яких дитина.