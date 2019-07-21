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Факти / Надзвичайні події

У Києві горіла Дарницька ТЕЦ

У Києві пізно ввечері 20 липня сталася пожежа на території ТЕЦ на вулиці Гната Хоцкевича. На щастя, ніхто не постраждав.

Пожежа на Дарницькій ТЕЦ

На Дарницькій ТЕЦ 20 липня о 21.50 сталося коротке замкнення електродротів, внаслідок якого загорівся силовий агрегат, що знаходиться на спеціалізованому козловому крані.

Пожежно-рятувальним підрозділам вдалося за 20 хвилин локалізувати загоряння, о 22.26 пожежу було ліквідовано.

До гасіння залучалося п’ять одиниць техніки та 23 бійці столичного управління ДСНС.

Читайте: Пожежа у Києві: з’явилося відео палаючих складів секонд-хенду на Борщагівці

Нагадаємо, у червні масштабна пожежа сталася на складах секонд-хенду в Києві.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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