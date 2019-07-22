Біля берегів Мавританії продовжує горіти українське судно. Внаслідок пожежі загинув один моряк.
Біля берегів Мавританії третій день горить український океанський траулер Іван Голубець, який ходить під прапором Грузії.
У момент загоряння на судні перебувало 90 осіб – громадяни України і Росії.
Читайте: На кораблі Ліберії знайдений мертвим український моряк
Через сильне задимлення капітан віддав команду покинути судно. Людей евакуював інший траулер Маршал Крилов.
В результаті пожежі загинув моторист, є постраждалі.
Судно вигоріло практично повністю і продовжує горіти. На ньому знаходиться дизельне паливо і повний трюм рибної продукції.
Біля Африки третій день горить український траулер: загинув моторист / 6 фотографий
Нагадаємо, сильна пожежа на українському траулері Іван Голубець розпочалася 20 липня.
Фото: Думская
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+