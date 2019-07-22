Біля берегів Мавританії продовжує горіти українське судно. Внаслідок пожежі загинув один моряк.

Біля берегів Мавританії третій день горить український океанський траулер Іван Голубець, який ходить під прапором Грузії.

У момент загоряння на судні перебувало 90 осіб – громадяни України і Росії.

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Через сильне задимлення капітан віддав команду покинути судно. Людей евакуював інший траулер Маршал Крилов.

В результаті пожежі загинув моторист, є постраждалі.

Судно вигоріло практично повністю і продовжує горіти. На ньому знаходиться дизельне паливо і повний трюм рибної продукції.

























Біля Африки третій день горить український траулер: загинув моторист / 6 фотографий

Нагадаємо, сильна пожежа на українському траулері Іван Голубець розпочалася 20 липня.

Фото: Думская