У Херсонській області військовий під час розряджання автомата АКС-74 вистрілив у ногу колезі по службі.
Державне бюро розслідувань проводить розслідування за фактом порушення правил поводження зі зброєю.
Встановлено, що військовий поранив співслужбовця з автомата під час розряджання зброї.
Пораненого госпіталізовано до військового шпиталю у Миколаєві.
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Призначено комплекс експертиз, готується підозра за ч. 1 ст. 414 ККУ – Порушення правил поводження зі зброєю.
Якщо провину доведуть, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді службового обмеження на строк до двох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до трьох років.
До слова, 5 липня у Києві на Бессарабській площі сталася стрілянина.