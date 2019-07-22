На Київщині у Славутичі сталося жорстоке вбивство з використанням холодної зброї.

21 липня, до світанку, біля одного з барів м Славутич між місцевими жителями трапилася бійка, в результаті – один чоловік наніс удар ножем в область шиї іншому чоловіку.

Внаслідок отриманої травми, 32-річний Юрій Булат помер від утрати крові за кілька хвилин.

Підозрювані затримані в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та утримуються в ізоляторі тимчасового тримання.

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За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. До суду направлено клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До слова, в Ірпені хлопець застрелився після спроби вбити колишню дівчину та її хлопця.