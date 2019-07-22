PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Стік кров’ю: у Славутичі жорстоко вбили чоловіка

На Київщині у Славутичі сталося жорстоке вбивство з використанням холодної зброї.

Стік кров’ю: у Славутичі жорстоко вбили чоловіка

21 липня, до світанку, біля одного з барів м Славутич між місцевими жителями трапилася бійка, в результаті – один чоловік наніс удар ножем в область шиї іншому чоловіку.

Внаслідок отриманої травми, 32-річний Юрій Булат помер від утрати крові за кілька хвилин.

Підозрювані затримані в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та утримуються в ізоляторі тимчасового тримання.

Читайте: Вибиті зуби і роздроблена щелепа: у Києві велосипедист збив 5-річну дівчинку (18+)

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. До суду направлено клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До слова, в Ірпені хлопець застрелився після спроби вбити колишню дівчину та її хлопця.

Джерело: Нацполіція

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка