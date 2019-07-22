У Дніпропетровській області затримали 65-річного педофіла, який зґвалтував свою прийомну онуку.

У Дніпропетровській області 65-річний чоловік зґвалтував свою прийомну онуку-підлітка.

28-річна жінка, перед тим як виїхати на цілодобову роботу, залишила своїх дочок 2006 і 2015 року народження бабусі і нерідному дідусеві.

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– Після того, як мати повернулася з роботи старша дочка розповіла, що дідусь у ніч на 21 липня вчинив стосовно неї дії сексуального характеру. Він всю ніч ґвалтував дитину природним і неприродним шляхом, і фотографував оголену дівчинку на мобільний телефон, – розповів заступник голови Нацполіціі України В’ячеслав Аброськін.

Гвалтівника затримали правоохоронці. Повідомляється, що чоловік раніше був неодноразово судимий за зґвалтування.

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Раніше Факти ICTV писали, що Верховна Рада ввела примусову хімічну кастрацію для педофілів і створила їхній відкритий публічний реєстр.