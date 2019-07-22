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Факти / Надзвичайні події

У Дніпропетровській області педофіл ґвалтував онуку та знімав на телефон

У Дніпропетровській області затримали 65-річного педофіла, який зґвалтував свою прийомну онуку.

У Дніпропетровській області педофіл ґвалтував онуку та знімав на телефон

У Дніпропетровській області 65-річний чоловік зґвалтував свою прийомну онуку-підлітка.

28-річна жінка, перед тим як виїхати на цілодобову роботу, залишила своїх дочок 2006 і 2015 року народження бабусі і нерідному дідусеві.

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– Після того, як мати повернулася з роботи старша дочка розповіла, що дідусь у ніч на 21 липня вчинив стосовно неї дії сексуального характеру. Він всю ніч ґвалтував дитину природним і неприродним шляхом, і фотографував оголену дівчинку на мобільний телефон,  розповів заступник голови Нацполіціі України В’ячеслав Аброськін.

Гвалтівника затримали правоохоронці. Повідомляється, що чоловік раніше був неодноразово судимий за зґвалтування.

Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію?

  • Так 95%, 5340 votes
    5340 votes 95%
    95%
  • Ні 5%, 270 votes
    270 votes 5%
    5%
Всього голосів: 5610

Раніше Факти ICTV писали, що Верховна Рада ввела примусову хімічну кастрацію для педофілів і створила їхній відкритий публічний реєстр.

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