У Херсонській області внаслідок зіткнення евакуатора з легковиком травмувалися жінка і двоє дітей.

У Херсонській області автомобіль, на якому сім’я туристів з дітьми поверталася додому на Сумщину, протаранив евакуатор.

За словами очевидця аварії, евакуатор, який віз на причепі три іномарки, вилетів на зустрічну смугу і врізався в легковик.

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Швидка забрала сім’ю в лікарню. У 32-річної жінки зламана щелепа і пошкоджений хребет, у її 3-річної доньки – зламане стегно, у 9-річної – забій грудної клітки.

















На Херсонщині евакуатор протаранив авто з туристами: постраждали діти / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на проспекті Академіка Вернадського сталася ДТП за участю кросовера Range Rover. Постраждав водій автівки.

Джерело: Типичный Херсон

Фото: Типичный Херсон