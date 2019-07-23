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Факти / Надзвичайні події

ЦВК “замінували” – людей евакуюють із приміщення

У Києві “замінували” будівлю Центральної виборчої комісії.

ЦВК “замінували” – людей евакуюють із приміщення

У Києві невідомі “замінували” будівлю Центральної виборчої комісії.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019

Людей із приміщення евакуювали. На місце події прибули правоохоронці та вибухотехніки.

Раніше у Києві закривали станцію метро Палац спорту через “замінування”.

Джерело: 112 Україна

Фото: УНІАН

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