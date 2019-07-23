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Факти / Надзвичайні події

У центрі Києва горить житловий будинок – всередині заблоковані люди

У центрі Києві на Кловському узвозі, 14/24 загорівся житловий будинок. Усередині заблоковані люди.

У центрі Києва горить житловий будинок – всередині заблоковані люди

23 липня у центрі Києва в житловому будинку спалахнула сильна пожежа, займання почалося в будинку на Кловському узвозі, 14/24.

На місце НП прибули три пожежні машини. Через пожежу в будинку заблоковані люди.

– В одній з кімнат знайшли тіло жінки з інвалідністю, причиною смерті могло стати куріння в ліжку. Пожежники евакуювали 12 людей з дому, – сказала речник ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.

Читайте: Сильна пожежа сталася на українському траулері Іван Голубець

Нагадаємо, 18 липня в Японії підпалили студію аніме Kyoto Animation.

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