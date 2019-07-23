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Факти / Надзвичайні події

В Одесі п’яні відпочивальники побили поліцейських: правоохоронців госпіталізували

В Одесі на Французькому бульварі відпочивальники побили патрульних поліцейських. Правоохоронців госпіталізували.

В Одесі п’яні відпочивальники побили поліцейських: правоохоронців госпіталізували

В Одесі на Французькому бульварі на дитячому майданчику компанія розпивала алкогольні напої та нецензурно лаялася.

На зауваження правоохоронців чоловіки не зважали.

– Згодом декілька осіб почали висловлювати своє незадоволення діями правоохоронців, провокувати на конфлікт та почали бійку. Спільними зусиллями було затримано головного призвідника конфлікту, – розповіли у поліції.

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Правоохоронців доставили до лікарні.

Затриманому загрожує покарання за ч. 2 ст. 345 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Боярці Київської області поліцейським довелося застосувати газовий балончик проти двох неповнолітніх дівчат, які напали з кулаками на лікарів швидкої.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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