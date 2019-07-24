На автобусній зупинці Нептун у Чорноморську Одеської області вдень перехожі помітили дитину, яка плакала.

Очевидці повідомили у поліцію, що на зупинці у Чорноморську плаче шестирічний хлопчик – його забула там бабуся.

За словами самої дитини, бабуся сіла в маршрутку і поїхала додому сама.

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Правоохоронцям вдалося встановити, що це шестирічний Ваня Сидоренко з Нової Долини. Його вже передали батькам.

Нагадаємо, у ДТП на Миколаївщині загинув 10-річний хлопчик, який перебував за кермом автомобіля. Батько вчив його кермувати.

Джерело: 04868