На автобусній зупинці Нептун у Чорноморську Одеської області вдень перехожі помітили дитину, яка плакала.
Очевидці повідомили у поліцію, що на зупинці у Чорноморську плаче шестирічний хлопчик – його забула там бабуся.
За словами самої дитини, бабуся сіла в маршрутку і поїхала додому сама.
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Правоохоронцям вдалося встановити, що це шестирічний Ваня Сидоренко з Нової Долини. Його вже передали батькам.
Нагадаємо, у ДТП на Миколаївщині загинув 10-річний хлопчик, який перебував за кермом автомобіля. Батько вчив його кермувати.
Джерело: 04868
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