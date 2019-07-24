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Факти / Надзвичайні події

У Києві зарізали 18-річну студентку – тіло знайшли в орендованій квартирі

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 18-річної студентки, яка довго не виходила з батьками на зв’язок.

У Києві зарізали 18-річну студентку – тіло знайшли в орендованій квартирі

Батько 18-річної студентки звернувся до правоохоронців з повідомленням, що його донька не виходить на зв’язок. Вона проживає у Голосіївському районі міста Києва.

Тіло загиблої із ножовими пораненнями поліцейські знайшли у помешканні, яке вона винаймала.

Завдяки оперативно проведеним заходам і невідкладним  слідчим діям поліцейські встановили особу можливого підозрюваного і почали його пошуки. Правоохоронці дізналися, що він переховується у Полтаві.

– Хлопця затримали і доставляють до Києва, де проводитимуть слідчі дії. Нині він надає перші пояснення, згодом ми з’ясуємо мотив вбивства і обставини цієї події.

За погодженням із прокурором йому буде оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства та обрано запобіжний захід, – розповів начальник Головного управління поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

У квартирі, де сталося вбивство, правоохоронці вилучили його одяг зі слідами крові, які він намагався запрати, а в помешканні, де він жив, проводять невідкладний обшук.

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У Києві зарізали 18-річну студентку – тіло знайшли в орендованій квартирі / 3 фотографии

За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження. За вчинення умисного вбивства 18-річному мешканцю Полтави загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Попередньо відомо, що хлопець і дівчина познайомилися у Полтаві, товаришували. Що сталося між ними у квартирі – встановить  слідство.

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До речі, у Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння наніс 15-річному хлопцю ножове поранення у груди.

Джерело: Нацполіція

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