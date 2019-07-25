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Факти / Надзвичайні події

У Туреччині чоловік вистрілив у білоруського дипломата

В Анкарі (Туреччина) білоруський дипломат отримав два кульових поранення.

У Туреччині чоловік вистрілив у білоруського дипломата

В Анкарі був важко поранений радник посла Білорусі у Туреччині з адміністративних питань Олександр Поганшев. Це сталося, коли співробітник посольства разом з дитиною повертався додому. Зараз чоловік перебуває у реанімації.

Читайте: Нічна стрілянина у Києві: чоловік відкрив вогонь по натовпу

У дипломата стріляв невідомий. Він виявився колишнім військовим. Злочинець після інциденту наклав на себе руки.

До речі, у кафе на вулиці Лютеранській у Києві обікрали співробітника посольства Австрії в Україні.

Джерело: Hurriyet

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