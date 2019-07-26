На присадибній ділянці киянина у Дніпровському районі столиці поліція виявила понад 400 кущів конопель.

Нарковмісні рослини 49-річний киянин вирощував нібито для власного вживання.

Понад 400 кущів марихуани чоловік посадив на присадибній ділянці на вулиці Марка Черемшини.

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– Як пояснив господар, рослини він вирощував нібито для власного вживання без мети збуту. Урожай ми вилучили та направили на проведення експертизи, – розповіли в поліції.

Відкрито провадження за частиною першою статті 310 ККУ – Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Підозрюваному загрожує до трьох років обмеження волі.















Киянин посадив “для себе” понад 400 кущів марихуани / 4 фотографии

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