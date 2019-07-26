У Чернівецькій області на город у селі Погорілівка Заставнівського району впав легкомоторний літальний апарат – дельтаплан, в якому було двоє людей.

Падіння дельтаплана на один із городів у селі під Чернівцями побачили місцеві мешканці, вони викликали рятувальників та швидку.

Двох чоловіків, які знаходились у дельтаплані, негайно госпіталізували до Заставнівської центральної районної лікарні.

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Про їхній стан наразі нічого невідомо.

Особи потерпілих встановлюються.







Під Чернівцями розбився дельтаплан з двома людьми / 2 фотографии

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