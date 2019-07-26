Вночі у Солом’янському районі Києва до одного з кафе увірвався неадекватний чоловік – він побив відвідувача та погрожував ножем іншим.
У київському кафе на вулиці Вадима Гетьмана, 40а близько 01.00 чоловік з ножем напав на відвідувачів закладу.
Він кидався з кулаками на всіх навколо. В результаті одного постраждалого госпіталізували зі струсом мозку.
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Але це не заспокоїло дебошира – він дістав ніж і почав ним розмахувати всередині закладу.
Приборкати чоловіка змогли тільки поліцейські. Ніж вилучили, а підозрюваного забрали у відділок.
У Києві чоловік з ножем напав на відвідувачів кафе, є постраждалий / 3 фотографии
Нещодавно в Одесі поліція затримала охоронця нічного клубу, який побив відвідувача закладу. Чоловік помер у лікарні.
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