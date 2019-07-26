PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік з ножем напав на відвідувачів кафе, є постраждалий

Вночі у Солом’янському районі Києва до одного з кафе увірвався неадекватний чоловік – він побив відвідувача та погрожував ножем іншим.

У Києві чоловік з ножем напав на відвідувачів кафе

У київському кафе на вулиці Вадима Гетьмана, 40а близько 01.00 чоловік з ножем напав на відвідувачів закладу.

Він кидався з кулаками на всіх навколо. В результаті одного постраждалого госпіталізували зі струсом мозку.

Читайте: У Києві депутату в обличчя розпилили сльозогінний газ

Але це не заспокоїло дебошира – він дістав ніж і почав ним розмахувати всередині закладу.

Приборкати чоловіка змогли тільки поліцейські. Ніж вилучили, а підозрюваного забрали у відділок.

  • image
  • image
  • image
У Києві чоловік з ножем напав на відвідувачів кафе, є постраждалий / 3 фотографии

Нещодавно в Одесі поліція затримала охоронця нічного клубу, який побив відвідувача закладу. Чоловік помер у лікарні.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Центр Києва перекриють на вихідних – список вулиць
У Києві чоловік випав з катера під час прогулянки по Дніпру і потонув
Зухвале пограбування інкасаторського авто в Києві – витягли пакети з грошима
У центрі Києва горить житловий будинок – всередині заблоковані люди
Гриценко-молодший і екс-глава КМДА: мажоритарники у 212 окрузі Києва (СПИСОК)
У Києві горіла Дарницька ТЕЦ
У Києві чоловік вдарив 15-річного хлопця ножем у груди
Скільки людей живе в Києві – названо точну цифру
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка