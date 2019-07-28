Поблизу стадіону Чорноморець в Одесі, де проходить матч за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем, поліція затримала 12 уболівальників однієї з команд.
Перед матчем Динамо-Шахтар в Одесі шанувальники однієї з команд намагалися вчинити бійку у парку Шевченка.
Також, один із фанів дозволив собі образливі висловлювання на адресу співробітника поліції, що несе службу біля стадіону.
До відділку доставлені 12 учасників бійки.
Після встановлення їхніх осіб вирішуватиметься питання про правову кваліфікацію події.
До слова, Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію матчу Динамо-Шахтар за Суперкубок України 2019.
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