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Факти / Надзвичайні події

В Одесі перед матчем Динамо-Шахтар затримали 12 уболівальників

Поблизу стадіону Чорноморець в Одесі, де проходить матч за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем, поліція затримала 12 уболівальників однієї з команд.

В Одесі перед матчем Динамо-Шахтар затримали 12 уболівальників

Перед матчем Динамо-Шахтар в Одесі шанувальники однієї з команд намагалися вчинити бійку у парку Шевченка.

Також, один із фанів дозволив собі образливі висловлювання на адресу співробітника поліції, що несе службу біля стадіону.

До відділку доставлені 12 учасників бійки.

Після встановлення їхніх осіб вирішуватиметься питання про правову кваліфікацію події.

До слова, Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію матчу Динамо-Шахтар за Суперкубок України 2019.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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