На території Запорізького титано-магнієвого комбінату вранці о 10.36 сталася нештатна ситуація – витік титану.

Витік тетрахлориду титану на території ТОВ ЗТМК стався через протікання передаточного баку.

В адміністрації заводу уточнили, що у сьомому цеху тріснула цистерна – витекло 50 л речовини.

Ліквідувати надзвичайну ситуацію прибуло 10 одиниць основної та спеціальної техніки та 45 чоловік особового складу.

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Рятувальники для осадження випаровувань створили водяну завісу за допомогою насадок-розпилювачів та одночасно привели в готовність обладнання для подачі піни.

А працівники заводу для ліквідвції протікання перекрили вентиль та встановили бандаж. Хімічну речовину перекачали до іншої цистерни.

Об 11.40 аварія повністю ліквідована, ніхто не постраждав.

Шкідливі випаровування не вийшли за межі цеху, небезпеки для життя та здоров’я громадян немає.

До речі, 9 червня на Вінничині сталася ДТП, у результаті якої велика кількість хімікатів потрапила у річку Рось.

Фото: ЗТМК