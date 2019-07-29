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Факти / Надзвичайні події

В Києві охоронець ювелірки зупинив грабіжника з рушницею

Охоронець ювелірної крамниці у Києві дав відсіч грабіжнику з рушницею.

Автомат

У столиці на вулиці Антоновича злочинець вдерся до ювелірної крамниці, але охоронець миттєво зреагував на грабіжника.

На кадрах з камер спостереження видно, як злочинець із зарядженою рушницею вдерся до магазину, але його зупинив охоронець.

Читайте: Пограбування у Дніпрі: у чоловіка біля під’їзду відібрали сумку з $100 тис.

Під час сутички він навіть вистрілив – куля влучила у скляні двері.

Грабіжнику довелося тікати без здобичі.

Нагадаємо, у червні в кафе на вулиці Лютеранській в Києві обікрали співробітника посольства Австрії в Україні.

Джерело: Вячеслав Аброськин

Фото: Dreamstime

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