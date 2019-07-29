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Факти / Надзвичайні події

Вантажівку розплавило: у ДТП на Закарпатті загинуло три людини

Неподалік села Неліпино (Закарпатська область) сталося зіткнення вантажівки і позашляховика.

ДТП

На трасі Київ – Чоп неподалік від села Неліпино (Закарпатська область) вантажівка DAF зіштовхнулася з позашляховиком Volkswagen Tiguan.

У результаті ДТП загинули двоє чоловіків 47 і 45 років і 43-річна жінка.

За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що позашляховик виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з фурою, від чого та загорілася.

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Правоохоронці встановлюють особисті дані загиблих.

ДТП попередньо кваліфікували за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення безпеки правил дорожнього руху, яке призвело до смерті кількох осіб).

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Вантажівку розплавило: у ДТП на Закарпатті загинуло три людини / 3 фотографии

До слова, у Львівській області сталося зіткнення поїзда з легковим автомобілем.

Фото: Мукачево.net

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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