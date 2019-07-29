Неподалік села Неліпино (Закарпатська область) сталося зіткнення вантажівки і позашляховика.
На трасі Київ – Чоп неподалік від села Неліпино (Закарпатська область) вантажівка DAF зіштовхнулася з позашляховиком Volkswagen Tiguan.
У результаті ДТП загинули двоє чоловіків 47 і 45 років і 43-річна жінка.
За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що позашляховик виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з фурою, від чого та загорілася.
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Правоохоронці встановлюють особисті дані загиблих.
ДТП попередньо кваліфікували за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення безпеки правил дорожнього руху, яке призвело до смерті кількох осіб).
Вантажівку розплавило: у ДТП на Закарпатті загинуло три людини / 3 фотографии
До слова, у Львівській області сталося зіткнення поїзда з легковим автомобілем.
Фото: Мукачево.net
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