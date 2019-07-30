У Миколаєві місцевий житель заховав гранату на дитячому майданчику.

У Миколаєві на одному з дитячих майданчиків правоохоронці знайшли гранату РГД-5.

Слідчо-оперативна група, вибухотехніки, рятувальники, які прибули на місце події, вилучили корпус гранати.

Під час обстеження території до оперативників підійшла 52-річна жінка, яка повідомила, що вибуховий пристрій на майданчик приніс її 32-річний син.

Читайте: 52-річна жінка продавала гранати в підземному переході у Дніпрі

Запал до гранати був у сумці жінки. За її словами, вона відібрала його, а самого пристрою наказала позбутися.

Чоловік намагався сховати гранату на дитячому майданчику, але його помітили перехожі.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві чоловік підірвався на гранаті.