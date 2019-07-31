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Факти / Надзвичайні події

Негода у Запорізькій області: вітер залишив без даху школу і десятки будівель

У Запорізькій області вирувала негода, сильний вітер зносив дахи будинків і валив дерева.

Негода у Запорізькій області: вітер залишив без даху школу і десятки будівель

У селі Веселе Мелітопольського району Запорізької області 30 липня вирував шторм. Там сильний вітер зніс дах п’ятиповерхівки. Через що під час зливи постраждало кілька квартир на верхньому поверсі.

Негода встигла накоїти лиха у селах Майське і Трудове.

У селі Максимівка Вільнянського району вітер залишив без даху місцеву школу.

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Під час урагану впало 30 дерев. Три з них обрушилися на навчальний корпус школи. Також частково зруйновані десять покрівель приватних будинків, пошкоджені лінії електропередач. Без світла залишилися 368 абонентів.

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Негода у Запорізькій області: вітер залишив без даху школу і десятки будівель / 2 фотографии

До речі, 30 липня злива затопила центр Одеси, а селище Котовського засипала піщана буря.

Джерело: ДСНС

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