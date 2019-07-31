У Києві громадяни допомогли поліції затримати чоловіка, який після пограбування проковтнув ланцюжок потерпілої.

У Голосіївському районі міста Києва чоловік пограбував 73-річну жінку і проковтнув її ланцюжок. Зловмисник зірвав із шиї жінки прикрасу та відібрав у неї гаманець із грошима, небайдужі очевидці спинили чоловіка та викликали поліцію.

Грабіжником виявився 26-річний житель Луганської області, раніше судимий за крадіжки. Його затримали у порядку ст. 208 ККУ, за скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Під час поверхневого огляду у чоловіка знайшли гаманець потерпілої. Згодом він зізнався поліцейським, що зірваний ланцюжок проковтнув.

Під час медогляду на рентген знімку затриманого лікарі виявили прикрасу.

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Нагадаємо, у Києві недалеко від Дарницької площі співробітник ломбарду закрив клієнта в приміщенні, забравши у нього $51,5 тис.