PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Одесі помер нацгвардієць, який вистрілив собі у голову

У лікарні помер нацгвардієць, який 29 липня наніс собі вогнепальне поранення у голову.

Пістолет

У лікарні помер військовослужбовець Нацгвардії, якого знайшли у Київському районному суді Одеси з вогнепальним пораненням голови.

Військовий помер сьогодні вночі у відділенні реанімації одеської міської лікарні №10.

– Усі видатки на транспортування і похорон забезпечить Національна гвардія, – розповів прес-офіцер Південного оперативно-територіального управління Нацгвардії Володимир Бєлов.

Читайте: На Львівщині чоловік підпалив себе на городі після сварки з дружиною

Наразі триває службове розслідування, проте воно не виявило нових фактів.

Нагадаємо, 29 липня вранці у Київському районному суді Одеси нацгвардієць вистрілив собі у голову.

Джерело: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Град і піщана буря: в Одесі вирував погодний армагеддон
В Одесі на одному з пляжів не рекомендують купатися
Відпочинок в Затоці та Одесі: порівняння цін, розваг та умов
В одеському суді нацгвардієць вистрілив собі у голову
Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги
В Одесі перед матчем Динамо-Шахтар затримали 12 уболівальників
Скрізь охорона: Зеленський з Богданом відпочили на пляжі в Одесі
Де можна купатися в Одесі: найкращі пляжі і як дістатися
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка