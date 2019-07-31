У лікарні помер нацгвардієць, який 29 липня наніс собі вогнепальне поранення у голову.

У лікарні помер військовослужбовець Нацгвардії, якого знайшли у Київському районному суді Одеси з вогнепальним пораненням голови.

Військовий помер сьогодні вночі у відділенні реанімації одеської міської лікарні №10.

– Усі видатки на транспортування і похорон забезпечить Національна гвардія, – розповів прес-офіцер Південного оперативно-територіального управління Нацгвардії Володимир Бєлов.

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Наразі триває службове розслідування, проте воно не виявило нових фактів.

Нагадаємо, 29 липня вранці у Київському районному суді Одеси нацгвардієць вистрілив собі у голову.